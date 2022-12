Die Polizei hat bei einer Kontrolle eines Kleintransporters auf der A7 am Freitag (2. Dezember 2022) gegen 4 Uhr einen 24-jährigen Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck.

Bei der Überprüfung hatten die Beamt*innen Zweifel daran, ob der Mann auf dem Führerschein und der Fahrer dieselbe Person ist. Ein Schnellabgleich des Fingerabdrucks des Zeigefingers förderte die wahre Identität des Fahrers zutage.

A7 bei Werneck: Fahrer ohne Führerschein erwischt

Der in Oberbayern lebende Mann gab an, den Führerschein bereits im März 2021 in München gefunden zu haben. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt nach Hamburg untersagt. Außerdem folgt eine Anzeige wegen Unterschlagung, Missbrauch von Ausweispapieren, falsche Namensangabe und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Vorschaubild: © Symboldbild: Ole Spata/dpa