Am Mittwoch (5. Januar 2022) musste die A7 am Kreuz Schweinfurt/Werneck in beide Richtungen gesperrt werden. Während die Polizei mit diesem Vorfall beschäftigt war, gab es aber offenbar noch eine weitere Gefahr. Das teilte die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck nun mit.

Am Mittag gingen bei der Einsatzzentrale in Würzburg gleich mehrere Mitteilungen über einen Geisterfahrer auf der A7 ein. Ein dunkler Audi mit Kennzeichen "DO" oder "DD" sei laut Zeugen zwischen dem Kreuz Schweinfurt/Werneck und der Anschlussstelle Wasserlosen entgegen der Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Würzburg gefahren.

Geisterfahrer auf A7 unterwegs: Wer kann Hinweise zum Falschfahrer geben?

Wer nähere Hinweise zu dem gesuchten Auto geben kann oder durch den Falschfahrer gefährdet wurde, soll sich unter 09722/9444-0 bei der Polizei melden.

Vorschaubild: © Heiko Barth/AdobeStock (Symbolbild)