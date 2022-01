Die A7 musste am Mittwoch (5. Januar 2022) zwischen dem Kreuz Schweinfurt/Werneck und dem Rastplatz Riedener Wald West sowie der Ausfahrt Gramschatzer Wald gesperrt werden. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage mitteilte, ging kurz nach 6 Uhr die Meldung ein, dass ein Verkehrszeichen von der dortigen Schilderbrücke hänge und herunterstürzen könne.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Lastwagenfahrer seine Plane verloren. Die Plane wurde samt Gestänge nach oben gewirbelt und stieß offenbar mit solcher Wucht gegen die Schilderbrücke, dass sich ein Schild aus seinem Rahmen löste. Schrauben und Nieten waren bereits auf die Fahrbahn gefallen.

Autobahnbrücke auf A7 bei Schweinfurt stark beschädigt: Lastwagenfahrer verliert Plane

Die A7 ist aktuell noch in beide Fahrtrichtungen gesperrt (Stand: 10.30 Uhr). Voraussichtlich wird die Vollsperrung bis 13 oder 14 Uhr andauern. Die Autobahnmeisterei und eine Fachfirma sind vor Ort, um die Schilderbrücke zu sichern. Die Brücke muss möglicherweise komplett zurückgebaut werden.

Der Lastwagenfahrer hatte von dem verursachten Schaden offenbar nichts bemerkt. Laut Polizei konnte er aber höchstwahrscheinlich bereits identifiziert werden: Bei der Dienststelle Ochsenfurt hat sich ein Fahrer wegen einer verlorenen Plane gemeldet. Die gesuchte Plane hat die gleiche Farbe wie die, die am Unfallort gefunden wurde.

Auf der A7 staut es sich in beide Richtungen. Autofahrer können in Richtung Fulda die Umleitung U53 nutzen, in Richtung Würzburg wird die Umleitung U64 empfohlen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Benjamin Nolte/Adobe Stock