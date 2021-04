Eine tätliche Auseinandersetzung zweier Frauen mit tödlichen Folgen beschäftigt das Polizeipräsidium Unterfranken sowie die Schweinfurter Staatsanwaltschaft. Eine 71-Jährige zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, eine 44-jährige Verwandte der Senioren wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die mysteriöse Tat ereignete sich am Montag, 19. April 2021, in Stadtlauringen (Landkreis Schweinfurt).

Demnach ist die 71-jährige Frau am späten Montagabend mit schweren Verletzungen vor ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Gegen 21.50 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine schwer verletzte 71-Jährige ein, die von Anwohnern vor ihrem Haus aufgefunden worden ist. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Schweinfurt fuhren umgehend zum Tatort und begannen vor Ort sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen bei der verletzten Frau.

Tödliche Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen: Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln

Diese wurden kurze Zeit später durch den ebenfalls verständigten Rettungsdienst und einen Notarzt fortgesetzt. Die Verletzungen der Frau waren jedoch so schwer, dass sie noch vor Ort verstorben ist. Die Kriminalpolizei Schweinfurt versucht nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die genauen Hintergründe zu ermitteln.

Wenig später trafen die Beamten im Wohnhaus auf eine 44-jährige Verwandte der Verstorbenen, die sich beim Erblicken der Beamten selbst Verletzungen zufügte. Die Polizisten konnte die Frau hiervon jedoch abhalten. Sie musste nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Diese versuchen nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt zu klären, was genau am Montagabend in dem Wohnhaus vorgefallen ist. Nach ersten Erkenntnissen waren an der Auseinandersetzung der beiden Frauen keine weiteren Personen beteiligt.