Nach einem schweren Raubüberfall auf eine Bank in Donnersdorf, Landkreis Schweinfurt, sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen und wendet sich an die Bevölkerung. Das Geldinstitut sicherte unterdessen eine Belohnung für Hinweise zu, die zur Ermittlung des Täters führen.

Wie wir bereits berichteten, ist am Donnerstag (11. März 2021) ein unbekannter, maskierter Mann gegen 17.15 Uhr in die Bank in der Hauptstraße in Donnerstag gekommen und forderte mit einem Messer bewaffnet Geld von den Angestellten. Diese gaben dem Räuber, was er wollte, woraufhin er in Richtung Kirche flüchtete.

1000 Euro Belohnung: Wer hat diesen Mann gesehen?

Auf seiner Flucht begegnete der Mann laut Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken mehreren Passanten. Diejenigen, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten dies unbedingt nachzuholen.

Für sachdienliche Hinweise bietet die überfallene Bank eine Belohnung von 1000 Euro an.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 1 Meter 90 groß

schlank

braunes Haar

circa 25-30 Jahre alt

er trug eine schwarze Sturmhaube, schwarze Schuhe und eine graue Hose

Auffällig: Er trug ein rotes Sweatshirt mit einem weißen Adler aufgedruckt, darüber stand der Aufdruck "WEST"

zudem hatte er einen großen grau-weißen Rucksack in Camouflage-Optik bei sich

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und fahndet mit Hochdruck nach dem Täter und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Täter gesehen haben, sich unter Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.