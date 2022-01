Am Freitagabend (28. Januar 2022) ist eine betrunkene Frau mit ihrem roten Dacia die Staatsstraße 2239 ( Rangaustraße) in Fahrtrichtung Wendelstein gefahren, wie die Polizei Schwabach mitteilt.

Dabei kam ihr Pkw mehrmals in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Autofahrer*innen bremsen oder ausweichen mussten.

Über zwei Promille auf Landstraße bei Wendelstein: Dacia-Fahrerin verursacht beinahe gefährlichen Crash

"Nur durch das beherzte Einschreiten eines dahinter befindlichen Ehepaares, die auch die Polizei Schwabach informierten, ist es zu verdanken, dass die Fahrerin kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen werden konnte", so die Polizei.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 2 Promille, zudem war der Pkw Dacia erheblich beschädigt, heißt es. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Fahrzeugführer oder Zeugen, die am 28. Januar 2022 in der Zeit gegen 21.00 Uhr auf dem Weg von Wendelstein nach Schwabach waren (Fahrt über St2239) und denen ein Auto mit auffälliger Fahrweise entgegenkam, sowie Zeugen, die Angaben zur Fahrt der betrunkenen Kraftfahrerin beziehungsweise zu einem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schwabach in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer ist 09122/927-0.