Flugzeugabsturz in Mittelfranken: Am Samstagmittag (10. September 2022) ist zwischen dem Flugplatz Waizenhofen und Reichersdorf bei Thalmässing ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de.

Gegen 12.30 Uhr hatte ein Zeuge per Notruf den Absturz südwestlich des Flugplatzes Waizenhofen gemeldet. Sofort waren Rettungskräfte zur Absturzstelle geeilt. Dort angekommen, konnten die Einsatzkräfte eine leblose Person - mutmaßlich den Piloten - im abgestürzten Kleinflugzeug feststellen. Die Person konnte bislang noch nicht geborgen oder identifiziert werden. Sie befand sich alleine im Flugzeug.

Kleinflugzeug im Kreis Roth abgestürzt - ein Mensch tot

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war die Maschine am Vormittag in Oberbayern gestartet. Warum sie in Franken abstürzte - und ob dabei möglicherweise das Wetter eine Rolle gespielt hat - muss nun die Kripo Schwabach in Abstimmung mit dem Luftfahrtbundesamt ermitteln.

Kleinflugzeug abgestürzt: Pilot noch an Unfallstelle gestorben Ein Kleinflugzeug ist am Samstag im Landkreis Roth abgestürzt. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen. NEWS5 / Deyerler (NEWS5) +4 Bilder

Die Absturzstelle im mittelfränkischen Landkreis Roth ist derzeit noch großräumig abgesperrt.