Große Suchaktion an Kanal im Kreis Roth: Seit Mittwochabend (19.08.2020) sucht die Polizei im Bereich des Werkkanals in Georgensgmünd nach einer vermissten Person. Das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, dass gegen 18.00 Uhr Kleidung und ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen am Ufer des Kanals gefunden wurden.

Daraufhin suchten die Einsatzkräfte der Polizei Roth und der Feuerwehr Georgensgmünd den Bereich um das Ufer ab. Polizeitaucher waren im Kanal im Einsatz und ein Hubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft. Gegen 21.30 Uhr musste die Suchaktion jedoch aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden.

Suchaktion nach rätselhaftem Fund: Werkkanal in Georgensgmünd wird abgelassen

Am Donnerstag (20.08.2020) werden Polizei und Feuerwehr ihre Suche fortsetzen. Das Wasser aus dem Werkkanal wird dazu abgelassen.

Auch in Oberfranken wurde zuletzt über mehrere Tage in einem Fluss nach einem Vermissten gesucht: Ein 32-Jährige war beim Baden verschwunden.