Seit Dienstagabend (19.01.2021) wird der 30-jährige Matthias D. aus Roth vermisst.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, sucht die Polizeiinspektion Roth intensiv nach ihm und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vermisstensuche: Matthias D. aus Roth wird gesucht

Gegen 19:00 Uhr am Dienstagabend (19.01.21) verließ Matthias D. die Wohnung im nördlichen Rother Stadtgebiet und wird seitdem vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann möglicherweise in hilfloser Lage befindet und auf medizinische Hilfe angewiesen ist.

Die Polizeiinspektion Roth leitete noch am Abend umfangreiche Suchmaßnahmen ein, die am späten Abend abgebrochen wurden. Seit Mittwochmorgen (20.01.2021) wurden die Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie ein Personensuchhund eingesetzt waren, fortgesetzt. Diese verliefen bislang erfolglos und dauern noch an.

Beschreibung von Matthias D.:

30 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

schlank

glatte dichte kurze braune Haare

Kinnbart

vermutlich bekleidet mit Jeans und schwarzer Lederjacke mit grauer Kapuze.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Roth unter der Telefonnummer 09171 97440 entgegen.