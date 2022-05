Starker Aufeinanderprall im Landkreis Roth: Pkw kollidiert mit Fahrradfahrerin

Auf der Staatsstraße 2225 in der Nähe von Wendelstein ereignete sich am Mittwochmittag (25. Mai) gegen 12.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. An der Abzweigung nach Röthenbach krachte eine Radfahrerin in ein fahrendes Auto.

Lebensbedrohlicher Unfall: Radfahrerin kämpft um ihr Leben

Eine Frau fuhr mit ihrem Auto auf der ST2225, als eine Radfahrerin ebendiese Straße überqueren wollte. Das Auto rammte aus bisher ungeklärten Gründen die Fahrradfahrerin, die lebensbedrohliche Verletzungen erlitt und ins Krankenhaus transportiert werden musste. "Der Zustand ist kritisch", sagte eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken infranken.de. Auch die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam in eine Klinik.

Es gab eine vorübergehende Straßensperrung und ein Gutachter war vor Ort. Als die Straße um 15.20 Uhr freigeräumt war, wurde die Straßensperrung aufgehoben.