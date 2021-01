Am Dienstag (12. Januar 2021) ist es gegen 14.40 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem einfahrenden Zug in Roth in Mittelfranken gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de erklärt, wollte der Fahrer des Autos den Bahnübergang am Bahnhof Lohgartenroth queren.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr allerdings ein Zug ein und erfasste das Auto. Die Polizei berichtet, dass der Zusammenstoß relativ glimpflich ausging: Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt. Ob eine weitere Person aus dem Zug verletzt wurde, ist bislang noch nicht bekannt.