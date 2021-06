B2: Tödlicher Unfall - Mann stirbt, Beifahrerin schwer verletzt: Am Sonntagnachmittag (20.06.2021) ereignete sich auf der B2 in Fahrtrichtung Nürnberg, auf Höhe der Ausfahrt Georgensgmünd (Landkreis Roth), ein schwerer Verkehrsunfall. Wie das Polizeipräsidium mitteilt, verstarb ein 73-jähriger Mann noch an der Unfallstelle.

Der 73-Jährige befuhr gegen 15.10 Uhr die B2 in Fahrtrichtung Nürnberg. Mit ihm im Auto war eine 65-jährige Frau, die auf dem Beifahrersitz saß. Auf Höhe der Ausfahrt Georgensgmünd kam der Audifahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett. Der Fahrer lenkte gegen und verlor hier offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb dann auf der linken Fahrspur auf dem Dach liegen.

Bei dem 73-jährigen Fahrer wurden vor Ort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Trotz unmittelbarer ärztlicher Hilfe verstarb er jedoch noch an der Unfallstelle. Die 65-jährige Beifahrerin wurde durch Zeugen aus dem auf dem Dach liegenden Auto befreit. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung (20.06.2021 - 18.30 Uhr) sind ihre Verletzungen als nicht lebensgefährlich einzustufen.

Die Verkehrspolizei Feucht war mit mehreren Streifen vor Ort und übernahm die ersten Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache. Die Beamten wurden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter unterstützt. Die B2 war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht, da der Verkehr an der Abfahrt Georgensgmünd ausgeleitet werden konnte.

In einer Erstmeldung hatte das Präsidium über den Unfall und die Sperrung informiert.