B2 nach Unfall gesperrt - Unfall Höhe Ausfahrt Georgensgmünd: Am Sonntagnachmittag ist die Bundesstraße B2 in Mittelfranken gesperrt. Wie verkehrsinfo.de anzeigt, ist die Straße zwischen Röttenbach-Nord und Wernsbach gesperrt. Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Nürnberg. Das Polizeipräsidium Mittelfranken bestätigt auf Anfrage von inFranken.de den Unfall.

In einer Erstmeldung hatte das Präsidium über den Unfall und die Sperrung informiert. Die Unfallstelle ist noch nicht geräumt. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, ist zurzeit noch unklar.

B2 gesperrt: Unfall nach Ausfahrt sorgt für Sperrung

Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Außerdem wird auf das Bilden einer Rettungsgasse hingewiesen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.