Autobahnsperre nach schwerem Unfall in Mittelfranken: Die A9 bei Hilpoltstein musste am frühen Sonntagmorgen (27.09.2020) gesperrt werden. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Anfrage mitteilte, hat sich in Fahrtrichtung München ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding ist ein 31-Jähriger mit seinem Auto in das Heck eines Lastwagens gefahren. Sein Auto überschlug sich daraufhin mehrfach und kam auf der linken Spur zum Liegen. Ein weiteres Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Unfallfahrzeug zusammen.

Schwerer Unfall auf A9: Autobahn aktuell gesperrt

Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch die Insassen des zweiten beteiligten Wagens erlitten Verletzungen. Der 58 Jahre alte Fahrer und seine 55-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Vier weitere Fahrzeuge wurden beschädigt, da sie über Trümmerteile fuhren, die sich weit über die Fahrbahn verteilt hatten. Die genaue Ursache für den Unfall ist bisher unklar.

Die Autobahn ist in Richtung München komplett gesperrt und voraussichtlich wird die Sperre noch bis in den Vormittag andauern. Ein Sachverständiger wurde bei der Unfallaufnahme hinzugerufen und soll die Beamten vor Ort bei der Aufklärung unterstützen.

Symbolbild: Lino Mirgeler/dpa