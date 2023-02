Stromausfall am Sonntagnachmittag (12. Februar 2023) - zwei Ortsteile in Schwanstetten betroffen

betroffen Knapp eineinhalb Stunden lang: N-Ergie äußert sich

Faschingswagen war Auslöser: Energieversorger nennt Hintergründe

Am Sonntag (12. Februar 2023) habe es im Kreis Roth einen Stromausfall gegeben, berichtet der Betreiber N-Ergie. In den Schwanstettener Gemeindeteilen Schwand und Furth sei es um 15.30 Uhr zu einer Störung gekommen.

Haushalte in Schwand und Furth betroffen: Faschingswagen löst Stromausfall aus

Auslöser des Stromausfalls sei ein Faschingswagen gewesen, der mit einer Fahne in einer Stromleitung hängen geblieben sei, heißt es in einer Pressemitteilung. "Durch die Berührung der Freileitung, die die Allersberger Straße überspannt, wurde in der Schaltanlage Schwand der Leistungsschalter für die Schutzstrecke ausgelöst", so der Energieversorger. Die Freileitung sei in direkter Folge "spannungslos" gewesen.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr seien zuerst an der Unfallstelle gewesen. Personen seien bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen. Nachdem die Techniker der N-ERGIE Netz GmbH die Freileitung gesichert hatten, habe der Wagen entfernt werden können.

Da am Netz kein Schaden entstanden sei, habe das Teilstück in der Folge wieder in Betrieb genommen werden können. Um 16.49 Uhr hätten alle betroffenen Haushalte in Schwand und Furth wieder mit Strom versorgt werden können.

