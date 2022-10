Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Freitag (7. Oktober 2022), kurz nach Mitternacht, in der Schwabacher Reichswaisenhausstraße, ein 25-jähriger Autofahrer angehalten. Die Beamten bemerkten sofort starken Alkoholgeruch und verwaschene Aussprache bei dem Mann. Dieser verweigerte jegliche Kooperation und versuchte in einem günstigen Moment "zu Fuß stiften zu gehen", wie die Polizei Schwabach mitteilt.

Zum Verhängnis wurde dem "sprintgewaltigen" Fahrer die getragene Baggy-Jeans (besonders weite Hosen), die bei dem Fluchtversuch herabrutschte und aus der private Gegenstände zu Boden fielen.

Baggy-Jeans wird zum Verhängnis: Mann verliert bei Fluchtversuch die Hose

Nach der im Anschluss erfolgten Festnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1.14 Promille aufwies. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein benutztes Fahrzeug wies frische, bislang nicht zugeordnete Unfallschäden auf.

Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.

Vorschaubild: © Johannes Neudecker (dpa)