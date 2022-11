Der Senior verließ am Dienstagmorgen (15. November 2022) sein Wohnanwesen in Bernlohe und kehrte nicht dorthin zurück. Die Suchmaßnahmen führten bei Einbeziehung von Unterstützungskräften eines Einsatzzuges und eines Polizeihubschraubers am späten Mittwochabend (16. November 2022) nicht zum Auffinden des Vermissten. Dies teilte das Präsidium Mittelfranken mit

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com