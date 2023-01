Roth: Besonderes Neujahrsbaby in Kreisklinik zur Welt gekommen

Beide Eltern gehörlos - "war etwas Besonderes"

- "war etwas Besonderes" "So gut es ging" verständigt - Herausforderung für medizinisches Personal

für Wird der kleine Noel Bela hören können?

Kerngesund sei am Neujahrstag um 7.53 Uhr in der Rother Kreisklinik das diesjährige "Neujahrsbaby" geboren worden, berichtet ein Sprecher des Krankenhauses in einer Pressemitteilung. Noel Bela erblickte demnach mit 3430 Gramm Gewicht und 52 Zentimetern Größe als erstes Baby des Jahres 2023 im Landkreis Roth das Licht der Welt. Das Besondere: Beide Eltern seien gehörlos.

Eltern von Neujahrsbaby im Landkreis Roth können nicht hören - so verlief die Geburt

Im vergangenen Jahr seien in der Rother Kreisklinik insgesamt 485 Babys entbunden worden, heißt es. Die ersten Eltern des neuen Jahres, Emes Körözsi und Peter Körözsi, seien bereits glückliche Eltern eines Kindes. Trotzdem sei die Geburt des kleinen Noel Bela "etwas Besonderes" gewesen, denn beide Elternteile seien von Geburt an gehörlos. Die Körözsis könnten mit ihrer Einschränkung aber sehr gut umgehen, und so sei die Entbindung im Rother Kreißsaal "erwartungsgemäß völlig problemlos verlaufen", berichteten demnach alle an der Geburt Beteiligten.

"Auch wenn gehörlose Patientinnen und Patienten in der Kreisklinik her die Ausnahme sind, war die Kommunikation zwischen Mutter, Hebamme, Arzt und Pflegekraft unkompliziert", heißt es in der Mitteilung. Man habe sich "so gut es ging mit Ablesen der Lippen, laienhafter Zeichensprache und teilweise auch schriftlich verständigt", schrieb laut Klinik der frisch gebackene Vater auf einen Notizblock. Für den Notfall stehe der Familie zu jeder Zeit ein "Dolmetscher" zur Verfügung. "Per Videotelefonie hätten wir den Übersetzer hinzuschalten können", wird Hebamme Christine Metzger zitiert.

Ob Noel Bela so wie seine ältere Schwester ebenfalls über ein gesundes Gehör verfügt, sei noch offen. Christine Metzger wünschte der Familie im Namen der Kreisklinik alles erdenklich Gute für das neue Jahr und die Zeit als Eltern. Mit Blick auf die Zukunft der Kreisklinik verwies sie auch schon auf die bevorstehende Eröffnung des neuen Kreißsaals in Roth im zweiten Quartal des ebenfalls "neugeborenen" Jahres 2023.