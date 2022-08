Warum die Stadt Roth den Christkindlesmarkt absagt

Auch in diesem Jahr soll im mittelfränkischen Roth kein Weihnachtsmarkt stattfinden. Dabei war der Markt bereits geplant und auf der Webseite der Stadt angekündigt. Der Rother Christkindlesmarkt würde "zum Schlemmen, Einkaufen und gemütlichen Beisammensein auf dem historischen Marktplatz" einladen. So war der Plan. Der wurde jetzt allerdings gekippt.

Roth sagt Weihnachtsmarkt ab: Das ist der Grund

Der seit Anfang 2022 amtierende Bürgermeister Andres Buckreus (SPD) gibt als Grund für die Absage eine Baustelle auf dem Rother Marktplatz an, berichtet der Bayerische Rundfunk (BR). Ein bereits seit einigen Jahren leerstehendes Haus am Marktplatz soll mit einem Baukran saniert werden. Daher sei der Platz zu eingeschränkt, um den Weihnachtsmarkt wie bisher abhalten zu können. Auf dem Marktplatz ist zwischen dem Brunnen und dem Bauzaun tatsächlich nur circa ein Meter Platz und damit zu wenig für einen Durchgang, schreibt der BR.

Eigentlich hätte der Christkindlesmarkt an drei Wochenenden im November und Dezember, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, stattfinden sollen. Rund 60 Vereine und Institutionen wären vor Ort gewesen. So war es vonseiten der Stadt angekündigt.

Die Enttäuschung bei den Vereinen ist jetzt nach der Absage groß. Diese seien auf den Weihnachtsmarkt im gewissen Maß finanziell angewiesen. Der Förderverein beispielsweise erziele auf dem Marktplatz den größten Teil seiner Einnahmen. Dieses Geld wird im Normalfall dafür genutzt, Schüler*innen aus ärmeren Verhältnissen zu unterstützen. So berichtet der Vorsitzende des Fördervereins der Mittelschule, Andreas Haas, dem Bayrischen Rundfunk.

Rother Christkindlesmarkt abgesagt - die Enttäuschung ist groß

Bürgermeister Buckreus erklärt die Entscheidung mit dem fehlenden Platz. Rund 18 Vereine hätten keine Möglichkeit, auf dem diesjährigen Markt einen Stand zu haben. Daher wurde die Veranstaltung lieber abgesagt. Über eine Notlösung werde aber bereits gesprochen. Eine Schaustellerfamilie aus der Region solle für die weihnachtliche Stimmung sorgen.

Nicht nur die Betreiber*innen von Ständen sind von dem Vorgehen enttäuscht. Auch die Besucher*innen hatten sich schon lange auf den Weihnachtsmarkt gefreut. Beispielsweise wird in der Facebook-Gruppe "Rother Runde" Kritik laut. Die Gruppe kann 13.270 Mitglieder verzeichnen. In der Gruppe finden sich zahlreiche Vorschläge für andere Orte, an denen der Markt stattfinden könnte. Beispielsweise im Rother Stadtgarten. Auch der Bauunternehmer Igor Liahun sagt im Gespräch mit dem BR: "Wir verstehen die Aufregung überhaupt nicht". Das Bauunternehmen könne alles bis auf den Baukran abtransportieren. Der Kran selbst brauche dann nur etwa 25 Quadratmeter.

Über das weitere Vorgehen soll am Dienstag (30. August 2022) nochmal in einer Stadtratssitzung beraten werden.