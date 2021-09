Bewaffneter Raubüberfall auf Getränkemarkt in Roth

auf Männer bedrohen Kassiererin mit Messer und flüchten mit Beute

und Täterbeschreibung: So sahen die beiden Räuber aus

Kurz vor Ladenschluss betraten zwei Männer am Samstagabend (11. September 2021) gegen 20 Uhr einen Getränkemarkt in der Julius-Leber-Straße in Roth, berichtet die Polizei. Die beiden bedrohten eine Mitarbeiterin mit einem Messer, griffen in die Kasse und raubten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

Nach Raubüberfall in Roth: Zeugen melden seltsame Beobachtung

Nach der Tat flüchteten die Räuber entlang der Allersberger Straße stadteinwärts. Dabei machten Zeugen eine seltsame Beobachtung: Die Räuber versuchten gar nicht, unauffällig zu sein. Laut den Berichten jubelten und schrien die Männer umher.

Täterbeschreibung: Die Polizei sucht diese Personen

Geschlecht: beide Räuber männlich

Alter: circa 20 Jahre alt

Körperbau: etwa 175 cm groß, schmächtige beziehungsweise dünne Figur

Kleidung: Beide waren komplett schwarz gekleidet, trugen schwarze Jogginghosen und schwarze Kapuzenpullover(teilweise Kapuze über dem Kopf). Zudem trugen beide eine schwarze FFP2-Maske und hatten eine blaue Jutetasche bei sich

Die Polizei bittet in dieser Sache um Zeugenhinweise. Personen, die um die Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben oder denen die unbekannten Täter bei Betreten des Getränkemarktes oder eventuell auf der Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer

0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.