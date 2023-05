Roth vor 58 Minuten

Wahl

Historisches Ergebnis: Nach rund 30 Jahren gibt es einen neuen Landrat im Kreis Roth

Nachdem Ben Schwarz in der ersten Runde der Landratswahl in Roth nicht über die 50-Prozent-Marke gelangen konnte, hat am Sonntag die Stichwahl stattgefunden. Dabei ist der Nachfolger für Herbert Eckstein bestimmt worden.