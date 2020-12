Am Nachmittag des 03.11.2018 trat ein Mann an die Kasse des Supermarktes in der Heinrich-Wich-Straße und bezahlte seinen Einkauf.

Im Anschluss daran bat er darum, 10 Euro-Scheine im Wert von 400 Euro in größere Geldscheine gewechselt zu bekommen. Die Kassiererin ging auf die Bitte ein, nahm das Bündel Geldscheine an sich und zählte den Betrag nach. Hierbei stellte sie fest, dass 10 Euro fehlten. Das Bündel Geldscheine wechselte daraufhin mehrfach den Besitzer. Nachdem der Wechselvorgang beendet war, verließ der Mann das Geschäft.

Bei einer späteren Überprüfung des Kassenbestandes wurde festgestellt, dass 200 Euro zu wenig in der Kasse waren. Es wird davon ausgegangen, dass der Tatverdächtige die Angestellte durch gezieltes Ablenken und Verwirren um den fehlenden Geldbetrag betrogen hat.

Auf Grund des geschilderten Vorgehens wurde angenommen, dass derselbe Täter auch für einen Wechselbetrug in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in Frage kam. Hier wurden am 18.12.2018 mittels desselben Modus Operandi ebenfalls 200 Euro erbeutet.

Durch professionelle und zeitintensive Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt und des Fachkommissariats der Schwabacher Kriminalpolizei konnte nun ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann, der derzeit unbekannten Aufenthaltes ist.

