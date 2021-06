Der 22-Jährige führte gegen 12:30 Uhr an einem Neubau in der Wilhelm-Maisel-Straße Kehrarbeiten auf dem Dach aus. Hierbei stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und fiel ca. 9 Meter in die Tiefe.

Der Arbeiter zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde unmittelbar in ein Krankenhaus gebracht. Hier erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Beamte der Schwabacher Kriminalpolizei führten an der Unfallstelle erste Untersuchungen zur Klärung der Unfallursache durch. Der genaue Hergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

