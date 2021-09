In der Nacht von Samstag (11.09.2021) auf Sonntag (12.09.2021) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Eckersmühlen bei Roth. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 03:10 Uhr ging ein Notruf in der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst über eine brennende Wohnung Am Löhle ein. Zahlreiche Kräfte umliegender Feuerwehren fuhren zum Brandort und konnten das Feuer löschen.

Zwei verletzte Bewohner des Hauses kamen zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Marc Siegl/n

