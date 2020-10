Roth vor 1 Stunde

Roth: Schwerer Verkehrsunfall auf B2 - eine Person verstorben

Roth (ots) - Am Freitagmorgen (09.10.2020) kam es auf der B2 bei Roth zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Kleinwagen kollidierte in einem Baustellenbereich mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.