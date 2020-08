Roth vor 1 Stunde

Roth: Einbruch in Reifenhandel - Täterfestnahme

Roth (ots) - Wie mit den Meldungen 829 und 978 berichtet, war es in den vergangenen Monaten bereits zweimal zu einem Einbruch in einen Reifenhandel in Roth gekommen. Bei einem erneuten Einbruch in der betroffenen Filiale nahmen Polizeibeamte gestern (03.08.2020) einen 31-jährigen Mann auf frischer Tat fest.