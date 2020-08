Roth 25.08.2020

Roth: Einbruch in Kiosk - Täterfestnahme

Roth (ots) - In der Nacht von Montag (24.08.2020) auf Dienstag (25.08.2020) brach ein 31-jähriger Mann in einen Kiosk in Büchenbach (Lkrs. Roth) ein. Der Mann wurde festgenommen.