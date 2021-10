In den frühen Montagmorgenstunden (04.10.2021) brachen Unbekannte in ein Haus in Kühedorf, einem Gemeindeteil von Büchenbach im Landkreis Roth, ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die unbekannten Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr über die Dachterrasse in das Haus in der Ritterstraße ein. Dort entnahmen sie Bargeld aus einem Geldbeutel und gelangten auch in die Gaststube im Erdgeschoß. Dort entwendeten sie Bargeld aus mehreren Bedienungsgeldbeuteln und flüchteten anschließend unerkannt mit einer Beute von mehreren hundert Euro.

Die Schwabacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

