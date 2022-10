Am Donnerstagmittag (13.10.2022) kam es in Roth durch einen Unbekannten zu einem versuchten Raub im Zusammenhang mit einem Trickbetrug. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 09:45 Uhr erhielt eine Rentnerin aus Roth einen Anruf, bei dem sich ein angeblicher Staatsanwalt meldete. Er gab an, dass die Tochter der Frau juristische Probleme habe und forderte eine Kaution im sechsstelligen Bereich.

Über einen längeren Zeitraum wurde die Dame telefonisch so sehr unter Druck gesetzt, so dass sie sich schließlich gegen 12:20 Uhr mit einem unbekannten Mann in dem Hof eines Anwesens in der Münchener Straße traf, um dort Bargeld und Wertgegenstände in Höhe der geforderten Kaution in einer Tasche zu übergeben.

Nachdem die Rentnerin einen Ausweis von dem Unbekannten verlangte, riss dieser unvermittelt an der Tasche. Nach einem kurzen körperlichen Gerangel mit der Frau flüchtete der Mann ohne Beute zu Fuß.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ohne Ergebnis.

Beschreibung des Unbekannten:

Etwa 30-35 Jahre alt, ca. 190 - 195 cm groß, schlanke bis kräftige/sportliche Statur, kurze schwarz-graue Haare, Dreitagebart, südländisches Aussehen. Er war mit einer blauen Steppweste, einem langärmeligen Oberteil, einer schwarzen Jogginghose mit der weißen Aufschrift "Blackground" und einer dunklen Sonnenbrille bekleidet.

Die weiteren Ermittlungen werden zentral durch die Kriminalpolizei Nürnberg, BAO Herbst, geführt. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

