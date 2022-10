Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern, die sich in der Nacht auf Sonntag (09.10.2022) vor einer Diskothek in Roth ereignet hat, zieht Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach nach sich. Zwei Männer hatten ihren Kontrahenten gemeinsam angegriffen und unter anderem mit einem Fußtritt gegen den Kopf verletzt.

Die Männer waren gegen 03:00 Uhr vor der Diskothek in der Hauptstraße aneinandergeraten. In diesem Zusammenhang gingen zwei Männer (25 und 29 Jahre) gemeinsam auf ihren 34-jährigen Kontrahenten los. Im Verlauf der Schlägerei kam es unter anderem zu einem Fußtritt gegen den Kopf des zu diesem Zeitpunkt am Boden liegenden 34-Jährigen, der im Anschluss aufgrund diverser Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die beiden Tatverdächtigen sowie ein Begleiter, dessen aktive Beteiligung an der Schlägerei zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung der drei Männer ließ die Polizei bei diesen Blutentnahmen durchführen.

Gegen den 25-jährigen Beschuldigten und seinen 29-jährigen Bekannten stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Haftantrag. Sie sollen nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Auseinandersetzung werden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizei Schwabach geführt.

