Am Samstagabend (27.08.2022) trat ein bislang unbekannter Mann einer Frau in Roth in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Geschädigte befand sich gegen 20:45 Uhr in der Münchener Straße, als sich ihr ein offensichtlich betrunkener Mann näherte und an seinem Glied manipulierte. Nachdem die Frau den Unbekannten angeschrien hatte, entfernte er sich und lief in einen Waldweg.

Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Beschreibung:

ca. 50 Jahre alt, kräftig, osteuropäische Erscheinung. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze, kurze Stoffhose und braune "Flip-Flops" aus Leder.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-333 zu melden.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell