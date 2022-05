Wie mit Meldung 649 berichtet, brach am Samstagnachmittag (21.05.2022) ein Brand in einer Kirche in Spalt (Lkr. Roth) aus. Der Kriminalpolizei Schwabach gelang es, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Gegen 16:25 Uhr brach in der Kirche in der Stiftsgasse an mehreren Stellen Feuer aus. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Der Schwabacher Kriminalpolizei gelang es, einen Tatverdächtigen zu ermitteln, der das Feuer scheinbar vorsätzlich verursacht hat. Es handelt sich hierbei um einen Jugendlichen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung, der gemeinschädlichen Sachbeschädigung durch Brandlegung sowie der Störung der Religionsausübung eingeleitet.

Erstellt durch: Lisa Hierl / bl

