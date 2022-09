Am Samstagmittag (10.09.2022) verunglückte aus noch nicht geklärter Ursache ein Kleinflugzeug bei Thalmässing (Lkrs. Roth). Der Pilot wurde tödlich verletzt.

Gegen 12:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der mittefränkischen Polizei ein Notruf ein, wonach ein Kleinflugzeug bei Waizenhofen abgestürzt sein soll. Alarmierte Rettungskräfte konnten im weiteren Verlauf ein verunglücktes Kleinflugzeug auf einem Feld zwischen dem Flugplatz Waizenhofen und Reichersdorf feststellen.

Der alleine in dem Flugzeug befindliche Pilot wurde durch das Unfallgeschehen tödlich verletzt. Die Absturzstelle wurde großräumig abgesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge startete das Flugzeug am Samstagvormittag in Oberbayern mit bislang unbekanntem Ziel.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache noch an der Unglücksstelle aufgenommen. Hierbei werden die Ermittler von Flugunfallsachverständigen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) und eines Gutachters unterstützt.

An der Unglücksstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

