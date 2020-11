Hilpoltstein vor 1 Stunde

Hilpoltstein: Tödlicher Verkehrsunfall in Greding

Hilpoltstein (ots) - Am Dienstagnachmittag (03.11.2020) ereignete sich in Greding (Lkrs. Roth) zunächst ein Verkehrsunfall ohne Verletzte. Eine 75-Jährige Frau geriet dann beim Aussteigen aus dem Unfallfahrzeug unter den eigenen Pkw und verstarb noch an der Unfallstelle.