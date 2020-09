Hilpoltstein vor 49 Minuten

Hilpoltstein: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 9 bei Hilpoltstein

Hilpoltstein (ots) - Am Sonntagmorgen (27.09.2020) ereignete sich auf der BAB 9 in Fahrtrichtung München ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 31-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle.