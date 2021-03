In den Mittagstunden wollte ein Lkw-Fahrer am Zielort in Allersberg seine Ladung ausladen. Hierbei vernahm er männliche Stimmen aus der Ladefläche und verständigte die Polizei. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hilpoltstein stellte vor Ort fünf offensichtlich Jugendliche fest, welche sich in dem Sattelauflieger befanden.

Vier Jugendliche stammen offenbar aus Afghanistan, der fünfte gab an pakistanischer Staatsangehöriger zu sein. Die Jugendlichen wurden aufgrund ihres Alters dem Jugendamt vorgeführt, welches die jungen Männer in entsprechenden Einrichtungen unterbrachte.

