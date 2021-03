Hilpoltstein vor 40 Minuten

Hilpoltstein: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Hilpoltstein (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.03.2021) in eine Bäckerei in Heideck (Lkrs. Roth) eingebrochen. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen.