Hilpoltstein vor 59 Minuten

Hilpoltstein: Brand in Kapelle - Zeugen gesucht

Hilpoltstein (ots) - In der vorigen Woche war in einer Kapelle in Kippenwang, einem Gemeindeteil von Heideck im Landkreis Roth, ein Feuer ausgebrochen, welches aber von selbst wieder erloschen ist. Die Kripo vermutet Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.