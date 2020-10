Hilpoltstein vor 55 Minuten

Hilpoltstein: Abgabe eines Warnschusses vor einer Gemeinschaftsunterkunft

Hilpoltstein (ots) - Am Sonntagnachmittag (18.10.2020) gab ein Polizeibeamter einen Warnschuss vor einer Gemeinschaftsunterkunft in Greding (Lkrs. Roth) ab. Ein 35-jähriger alkoholisierter Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.