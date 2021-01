Greding vor 1 Stunde

Greding: POL-MFR: (37) Tragisches Kutschunglück - Mann schwer verletzt, zwei Pferde ertrunken

Greding (ots) - Am Sonntagnachmittag (10.01.2021) ereignete sich in Greding (Lkrs. Roth) ein tragischer Unfall. Zwei Pferde, die in eine Kutsche eingespannt waren, rannten plötzlich los. Ein 44-jähriger Mann wurde bei dem Versuch, die Kutsche zu stoppen schwer verletzt; die Pferde ertranken in einem angrenzenden Fluss.