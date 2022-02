Eigentlich hatten ihre Eltern es strikt verboten, doch eines Nachts macht sich Simone nach einer Geburtstagsfeier doch alleine auf den Heimweg. Rund zwei Monate später wird die Leiche der 15-Jährigen von einem Pilzsammler in einem Waldstück im mittelfränkischen Landkreis Roth entdeckt. Doch wer die Schülerin im Sommer 1983 ermordet hat und warum sie rund 80 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt gefunden wurde, ist bis heute ein Rätsel. Nun haben die Ermittler den „Cold Case“ neu aufgerollt.

In der nächsten Folge von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ will die Kriminalpolizei Dillingen ihre neuen Erkenntnisse öffentlich machen: Simone Langer verschwand am 28. Juli 1983, nachdem sie bei einem Freund in dessen Geburtstag hineingefeiert hatte. Ihre Eltern hatten zuvor die Bedingung gestellt, dass sie den Heimweg nur in Begleitung antreten dürfe. Dennoch fährt Simone nachts alleine mit dem Fahrrad zurück. Sieben Kilometer lagen zwischen der Wohnung ihres Freundes in Wörnitzstein und ihrem Zuhause. Doch dort kam die 15-Jährige nie an.

Simone Langer entführt und ermordet: Anwohner hörten Hilfeschreie

Die Polizei geht davon aus, dass Simone am 29. Juli zwischen 0.30 und 1 Uhr noch den Stadtrand von Donauwörth in Nordschwaben erreichte – und dort überfallen und entführt wurde. Anwohner hatten in der Nacht Hilfeschreie gehört, ein weiterer Zeuge erinnert sich an einen Kleinbus oder Lieferwagen, der ihm verdächtig erschien. Nahe dem Ortsschild wurde noch am 29. Juli das Fahrrad der 15-Jährigen entdeckt. Doch wo war Simone?

Hunderte Einsatzkräfte, Suchhunde und ein Hubschrauber machten sich anschließend auf die Suche nach der Gymnasiastin - ohne Erfolg. Rund zwei Monate später stieß ein Mann beim Pilzsammeln bei Allersberg im Landkreis Roth auf die Leiche des Mädchens. Das Waldstück liegt nahe der Autobahn 9 (München-Nürnberg) und rund 80 Kilometer von Donauwörth entfernt.

Jahrzehnte nach Simones Mord hat die Dillinger Kriminalpolizei den „Cold Case“ neu aufgerollt und hofft durch die Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY“ auf neue Hinweise, die helfen könnten, den Fall endlich aufzuklären. Die Sendung läuft am Mittwoch, 23. Februar 2022, um 20.15 Uhr im ZDF. Da Mord in Deutschland nicht verjährt, könnte der Täter heute noch immer angeklagt werden.

"Cold Case" aus Donauwörth: Spur könnte nach Oberfranken führen

Laut dem Augsburger Polizeipräsidium führen sogar mehrere Spuren nach Franken: Simones Leiche wurde in Mittelfranken gefunden, es gäbe aber auch eine mögliche Verbindung nach Kronach, wie ein Polizeisprecher andeutete. Mehr dazu solle aber erst in der Sendung bekannt gegeben werden.

Die Kriminalpolizei bittet schon vorab um Hinweise von Zeugen, die Simone in der Tatnacht gesehen haben oder etwas Verdächtiges im Bereich des Tatorts oder des Waldstücks bei Allersberg beobachtet haben:

Wer hat Simone Langer in der Nacht vom 29. Juli 1983 gesehen?

Wer kann Angaben zu einem Kastenwagen im Bereich des Donauwörther Ortsschilds machen?

Wer hat Beobachtungen im Bereich der Stelle im mittelfränkischen Allersberg gemacht, an der Simones Leiche gefunden wurde?

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09071/56-0 melden. Eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro steht aus.

Mehr zum Thema: "Cold Cases" aus Bayern: Diese 10 schrecklichen Mordfälle sind noch immer ungelöst

mit dpa/red