Großbrand auf Campingplatz Waldsee in Wallesau (Gemeindeteil von Roth) in Mittelfrnaken: Wie die Polizei berichtet, ist es in der Nacht au f Sonntag zu einem Feuer gekommen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen (Stand: 10 Uhr, 15.05.2022) sind sieben Menschen verletzt worden.

Mehrere Verpuffungen auf Campingplatz - Feuer breitet sich rasant aus

Gegen Mitternacht ging ein Notruf wegen eines Brandes auf dem Campingplatz Waldsee bei der integrierten Leitstelle ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Roth fand mehrere Wohnwagen vor, die in Flammen standen. Die hinzugerufene Feuerwehr machte sich an die Löscharbeiten und war mit diesen längere Zeit beschäftigt. Währenddessen breitete sich das Feuer jedoch schnell auf weitere Parzellen aus und es kam zu weiteren Verpuffungen auf dem Campingplatz.

Die Gäste des Campingplatzes konnten den Gefahrenbereich verlassen und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Ein Polizeihubschrauber suchte den Wald nach weiteren Personen ab.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer in einem Wohnwagen ausgebrochen war, der von einer Familie bewohnt wurde. Beim Arbeiten an einem Katalytofen kam es wohl zu einer Stichflamme, die den Brand auslöste. Ein Zeuge, der den Knall gehört hatte, konnte die dreiköpfige Familie aus deren Wohnwagen befreien.

Insgesamt wurden bei dem Brand 15 bis 17 Parzellen zerstört. Alle Fahrzeuge, die sich auf ihnen befunden hatten, brannten komplett aus. Die Eltern der Familie, in deren Wohnwagen das Feuer ausgebrochen war, wurden beide schwer verletzt. Der 39-jährige Vater erlitt schwere Verbrennuggen, seine 38-jährige Frau eine schwere Rauchgasvergiftung. Beide kamen ins Krankenhaus. Darüber hinaus erlitten 5 Personen leichte Rauchgasvergiftungen, welche vor Ort behandelt wurden.

Der Schaden ist derzeit noch nicht abzuschätzen, dürfte aber erheblich sein. Die Spurensicherung konnte erst in den Morgenstunden des Sonntags an den Brandort, da laut Polizei erst gewartet werden musste, bis die Brandstelle genug abgekühlt war. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Schwabach.Am Brandort waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Roth sowie der umliegenden freiwilligen Feuerwehren eingesetzt. Zudem unterstützten das Technische Hilfswerk aus Roth und Hilpoltstein, zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes, die Wasserwacht sowie zwei Pfarrer der Notfallseelsorge und mehrere Kräfte der Johanniter Krisenintervention.