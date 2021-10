Hiltpoltstein vor 1 Stunde

Pandemie

Corona-Ausbruch in Senioreneinrichtung - Bisher drei Tote und 56 Infizierte

In einer Einrichtung für ältere Menschen mit Behinderung in Hipoltstein wurden bei einer Reihentestung insgesamt 56 Corona-Infektionen nachgewiesen. Insgesamt starben bisher drei Bewohner an dem Virus, die sich trotz Impfung infiziert hatten.