Ein 57-Jähriger aus Österreich befuhr am Dienstagabend (19. Juli), gegen 18.50 Uhr, mit seinem Auto den linken von drei Fahrstreifen der A9 bei Hilpoltstein (Landkreis Roth) in Fahrtrichtung München. Die gefahrene Geschwindigkeit dürfte etwa 170 Kilometer pro Stunde betragen haben, teilte die Verkehrspolizei Feucht mit. Aus bislang unbekannter Ursache prallte das nachfolgende Fahrzeug eines 31-Jährigen aus Südbayern nach Spurenlage in das Heck des 57-Jährigen.

Vermutlich war der 31-Jährige mit noch höherer Geschwindigkeit unterwegs. Nach dem Aufprall blieben beide Fahrzeuge auf dem Standstreifen liegen. Der Fahrer des aufgefahrenen Autos wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr Hilpoltstein mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Autobahn war komplett gesperrt: Hubschrauber musste ausrücken

Das Auto des 31-Jährigen, der den Unfall verursacht hatte, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für den Einsatz des Rettungshubschraubers musste die A9 vorübergehend komplett gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.