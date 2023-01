Vermisstensuche in Franken: Bereits seit mehreren Tagen ist ein 16-jähriges Mädchen aus Roth verschwunden. Die Polizei vermutet mittlerweile aber, dass sie sich in einer anderen Region aufhalten könnte.

Am Freitag (6. Januar 2023) wurde Aylin L. zuletzt gesehen, als sie sich am Bahnhof in Georgensgmünd aufhielt. Von dort aus sei sie vermutlich mit dem Zug in Richtung Nürnberg gefahren, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Aylin aus Roth vermisst: Wer hat wichtige Hinweise?

Die Polizei bittet nun bei der Suche nach Aylin um Mithilfe aus der Bevölkerung: Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Roth unter der Telefonnummer 09171/9744-0 entgegen; Zeugen können sich zudem an jede andere Polizeidienststelle wenden oder den Polizeinotruf 110 nutzen.

Aylin wird folgendermaßen beschrieben:

Sie ist 16 Jahre alt;

sie ist 1,57 Meter groß;

sie wiegt etwa 60 Kilogramm;

sie hat blau-graue Augen,

sie hat dunkelblonde bis hellbraune Haare;

zuletzt war sie mit einem schwarzen Adidas-Kapuzenpullover, einer schwarzen Adidas-Jogginghose und weißen Nike-Turnschuhen bekleidet;

außerdem hat sie einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas bei sich.

