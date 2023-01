Am Dienstagnachmittag (17. Januar 2023) überfiel ein Unbekannter einen Autoteilehandel in Allersberg (Kreis Roth). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise, wie die Polizei mittelfranken mitteilt. Gegen 16.25 Uhr hatte ein maskierter Mann den Verkaufsraum eines Autoteilehandels in der Kolpingstraße betreten und den dortigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht.

Dem Mitarbeiter gelang es aus dem Geschäft zu flüchten, woraufhin auch der unbekannte Täter ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Polizeistreifen sowie eines Polizeihubschraubers konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 20 bis 25 Jahre alt

Etwa 165 cm groß

Kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet, mit schwarzer FFP2-Maske maskiert

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Vorschaubild: © Symbolfoto: AA+W/Adobe Stock