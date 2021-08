In der Nacht zum Freitag (13.08.2021) haben Unbekannte zwei Autos auf dem Parkplatz eines Hotels in Allersberg geknackt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, geschah die Tat zwischen 0.30 und 6.15 Uhr.

Der oder die Täter hatten bei einem Transporter die Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend gewaltsam eine Aufbewahrungsbox im Fahrzeug aufgebrochen. Daraus wurde ein Vermessungsgerät gestohlen, da über 20.000 Euro wert ist. Außerdem nahmen die Täter eine Stange Zigaretten mit.

Autoknacker stehlen Zigaretten und Messgerät im Wert von 20.000 Euro

Auch bei einem SUV, der in unmittelbarer Nähe stand, wurde ein Fenster eingeschlagen. Es wurde jedoch nichts daraus gestohlen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden an den beiden Fahrzeugen auf knapp 1.000 Euro.

Die Schwabacher Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort und ermittelt weiter in dem Fall. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Hotels in der Hilpoltsteiner Straße gemacht haben, sollen sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333 entgegen.

