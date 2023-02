Als ein 31-Jähriger am frühen Morgen des Montags (20. Februar 2023) mit seinem Wagen auf der A9 in Richtung München fuhr, verfiel er kurzerhand in Sekundenschlaf. Als er daraufhin auf das Heck eines vorausfahrenden Autos auffuhr, wurde der 58-jährige Fahrer darin verletzt und musste schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

A9: Unfallverursacher hatte keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss

Im Gespräch mit den Beamten gab der Mann zu, dass er keinen Führerschein habe. Zudem hatte dieser am vorherigen Wochenende Marihuana konsumiert. Das bestätigte auch ein Urintest. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel, sowie Utensilien zum Konsum aufgefunden werden. Zusätzlich hatte er Feuerwerkskörper bei sich, ohne im Besitz einer benötigten Genehmigung zu sein.

Laut Verkehrspolizeiinspektion Feucht wird gegen den Unfallfahrer nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und dem Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Vorschaubild: © pixabay / Ingo Kramarek