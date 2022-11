Schwerer Auffahrunfall auf der A9 in Mittelfranken: Am Mittwochnachmittag (8. November 2022) hat sich auf der Autobahn in Richtung Berlin ein Zusammenstoß zwischen Greding und Hilpoltstein (Landkreis Roth) ereignet, an dem zwei Lastwagen beteiligt waren. Gaffer, die das Geschehen von der anderen Fahrbahn aus fotografierten, erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte.

Einer der Fahrer war am Ende eines Staus auf einen anderen Sattelzug aufgefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann außerdem in seiner Fahrerkabine eingeklemmt, wie es vonseiten der Polizei heißt.

Schwerer Unfall auf der A9: Lastwagen krachen ineinander

"Leider stellen wir immer wieder das gleiche Phänomen fest, dass auf der Gegenfahrbahn neugierige Blicke dazu führen, dass die Geschwindigkeit verlangsamt wird", sagte Gerhard Grad von der Verkehrspolizei Feucht im Gespräch mit News5. In der Folge komme es auch auf den gegenüberliegenden Spuren zu Stau. "Und das nur, weil manche glauben, mit ihrem Handy noch das letzte sensationelle Bild zu erhaschen."

Die Gaffer würden dabei aber nur zusätzlich den Verkehr behindern. Für die Polizei und Feuerwehr sei es aber enorm wichtig, dass der Verkehr weiterlaufe. Denn: "Wenn der Verkehr auf der Autobahn steht, ist es die Hölle und wir müssen leider immer mit Stauende-Unfällen rechen", so Gerhard Grad weiter.

Es sei aber für die Einsatzkräfte schwer zu verhindern, dass Gaffer Fotos und Videos von der Unfallstelle machen, während sie parallel mit der Bergung beschäftigt sind. Die meisten Gaffer würden daher ungestraft davonkommen. "Mir geht es tatsächlich schlecht dabei, weil uns die Hände gebunden sind", sagt der Polizist. "Wir sind leider zum Nichtstun verdammt."

Gaffer filmen Zusammenstoß: Polizist verärgert über Sensationsgier

Er hat daher einen wichtigen Appell an andere Verkehrsteilnehmer: "Die Leute müssen kapieren, dass es sehr gefährlich ist, dass es strafrechtlich relevant ist und sie müssen diese Sensationsgier ablegen." Andere müssten dies schlimmstenfalls mit ihrem Leben bezahlen. "Das ist sehr dramatisch."

Die A9 in Richtung Berlin ist derzeit komplett gesperrt. Die Unfallstelle soll von einem Gutachter untersucht werden, danach soll mit den Bergungsarbeiten begonnen werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5/Grundmann; Collage: inFranken.de