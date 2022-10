Auf der A6 bei Schwabach in Fahrtrichtung Heilbronn kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein Lastwagen, der Lithiumbatterien geladen hatte, fing Feuer.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag (28. Oktober 2022) auf der Autobahn zwischen Roth und Schwabach. Die Feuerwehr ist derzeit (Stand 9.40 Uhr) an der Einsatzstelle und führt Löscharbeiten durch. Gegen 7.30 Uhr habe ein Augenzeuge einen brennenden Lkw bei der Feuerwehr gemeldet, berichtete Volker Skrok von der Feuerwehr Nürnberg gegenüber der Agentur News5.

Lkw mit Batterien brennt auf A6: Kann das gefährlich werden?

Wie der Lkw in Brand geriet, ist noch unklar. Auf Nachfrage bei der Polizei Mittelfranken teilte die Pressesprecherin inFranken.de mit, dass nicht davon auszugehen sei, dass durch die Dämpfe der Batterien eine Gefahr für die Gesundheit entstehen. Die Feuerwehr, die zu diesem Zeitpunkt bereits eineinhalb Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt war, habe nichts Gegenteiliges gemeldet.

Es habe keine Verletzten gegeben. Dem Staumelder des BR zufolge habe sich ein Stau gebildet, da ein Lkw-Reifen auf der Fahrbahn liege. "Die A6 in Richtung Heilbronn ist zwischen Kreuz Nürnberg-Süd und Roth wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Wenn Sie sich dort auskennen, umfahren Sie das Gebiet am besten weiträumig", so der BR.

Auch die Bundeswehr war bei dem Einsatz anwesend. Wie Oberfähnrich Sascha Wirth der Bildagentur News5 mitteilte, seien er und seine Kameraden von Weiden nach Roth unterwegs gewesen und haben den brennenden Auflieger gesehen. Daraufhin haben sie gestoppt, um beim Absperren zu helfen. Kameraden von den Panzerpionieren waren bereits vor Ort und haben festgestellt, dass die geladenen Batterien Lithiumbatterien seien. Lithium "ist hochentzündlich und selbstentzündlich", erklärte Wirth.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.